Xbox проведет собственную конференцию в стиле E3

Xbox планирует провести свою конференцию в стиле Е3, об этом сообщил инсайдер Джефф Грабб на своей личной странице в Twitter.

«Я, возможно, смогу сказать больше об этом в ближайшее время, но шоу будет в июне, а не в мае. Они могут что-нибудь сделать в мае или сентябре — насчет этого я ничего не знаю, но мне известно точно, что компания планирует провести игровую выставку в стиле Е3. Руководство уже сейчас ведет переговоры с партнерами, чтобы представить крупные игры на этом шоу».

Никаких официальных заявлений от Microsoft не было, но по словам инсайдера компания уже во всю готовится к предстоящей выставке и уже и игроков ждут приятные сюрпризы, которыми они поделятся на своем шоу.

Также, по данным Джеффа Грабба, игровую выставку пропустит Electronic Arts с презентацией EA Play.

Сама же E3 пройдет в онлайн-формате уже третий год подряд из-за пандемии коронавируса.