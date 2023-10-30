Xbox прекратит поддержку «левых» аксессуаров — играть получится только с геймпадом от Microsoft
Microsoft впервые за долгое время расстроила — с 12 ноября консоли Xbox прекратят поддержку неофициальных аксессуаров.
Это касается всей геймерской периферии — геймпадов, клавиатур, мышей, игровых рулей, наушников. Сейчас доля неофициальных аксессуаров составляет 99 процентов.
Xbox.
Фото Microsoft
Уже сейчас консоль выдает предупреждение при подключении неофициальных девайсов и предлагает купить официальные товары от Microsoft и Xbox.
Полную блокировку устройств начнут уже 12 ноября.
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