Xbox прекратит поддержку «левых» аксессуаров — играть получится только с геймпадом от Microsoft

Microsoft впервые за долгое время расстроила — с 12 ноября консоли Xbox прекратят поддержку неофициальных аксессуаров.

Это касается всей геймерской периферии — геймпадов, клавиатур, мышей, игровых рулей, наушников. Сейчас доля неофициальных аксессуаров составляет 99 процентов.

Xbox. Фото Microsoft

Уже сейчас консоль выдает предупреждение при подключении неофициальных девайсов и предлагает купить официальные товары от Microsoft и Xbox.

Полную блокировку устройств начнут уже 12 ноября.