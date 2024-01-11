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Сегодня, 19:35

World of Tanks выпустила наборы с одним из лучших фильмов Гая Ричи

Владислав Шалганов
Корреспондент
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World of Tanks.
Фото Wargaming

После коллаборации с Винни Джонсом World of Tanks подготовила тематические наборы по фильму «Большой Куш».

World of Tanks.
Фото Wargaming

Кроме скинов на танки в боевом пропуске, игроки могут получить командиров экипажа — Фрэнки, Турецкого, Бориса Бритву и Тони «Пуля в Зубах».

World of Tanks.
Фото Wargaming

Коллаборация продлится до 25 января 06:30 включительно. Напомним, что данная акция доступна только тем игрокам, которые в свое время перешли с «Мир танков» на World of Tanks, поменяв сервер с российского на европейский.

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