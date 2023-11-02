Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:35

Windows 10 и RTX 3060 — Valve рассказала, на чем играют пользователи Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Valve в очередной раз раскрыла статистику пользователей Steam. Изменения оказались предсказуемыми — количество игроков с Windows 10 выросло на 7,5% до 67.32%. Место самой популярной видеокарты занимает GeForce RTX 3060 с 19.36% процентами пользователей, которых за месяц стало больше на 7%.

Кадр из&nbsp;того самого видео. Гейб не выдержал — создатель Steam разбил монитор на открытии The International 2023

Вслед за «народной» видеокартой расположились RTX 2060 и RTX 3070 с 11.86% и 10.12% соответственно. А вот некогда возглавлявшая список GeForce GTX 1050 Ti сейчас присутствует у скромных 4.78% аудитории, и это число продолжает снижаться — слишком уж сильно устарела видеокарта.

Источник: Steam
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый трейлер Mortal Kombat 1 показывает фаталити Омни-мэна
Новости
RSS RSS
Все новости