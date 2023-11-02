Windows 10 и RTX 3060 — Valve рассказала, на чем играют пользователи Steam

Valve в очередной раз раскрыла статистику пользователей Steam. Изменения оказались предсказуемыми — количество игроков с Windows 10 выросло на 7,5% до 67.32%. Место самой популярной видеокарты занимает GeForce RTX 3060 с 19.36% процентами пользователей, которых за месяц стало больше на 7%.

Вслед за «народной» видеокартой расположились RTX 2060 и RTX 3070 с 11.86% и 10.12% соответственно. А вот некогда возглавлявшая список GeForce GTX 1050 Ti сейчас присутствует у скромных 4.78% аудитории, и это число продолжает снижаться — слишком уж сильно устарела видеокарта.