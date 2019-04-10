Windigo Gaming открыла подразделение по Fortnite

Windigo Gaming подписала игрока в Fortnite – 21-летнего Антона "AVpro" Ващенко. Украинская организация сообщила, что он будет не единственным представителем клуба в дисциплине.

В команде отметили что "AVpro" входит в топ-100 игроков мира и является единственным украинцем на европейских серверах киберспортсменов в Discord. Среди достижений Ващенко – третье место на турнире от FSL, где он выступил в дуэте с Trouble.

8 апреля Windigo сообщила, что стала мультигеймингом. Она открыла подразделение по StarCraft II, подписав Александра "Bly" Свисюка.