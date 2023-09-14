WhatsApp заблокируют? В Госдуме РФ заговорили о запрете популярного мессенджера

Менеджер от корпорации Meta* весьма популярен в России, но, возможно, вскоре нам всем придется перебираться в Telegram.

В комитете Госдумы РФ по информационной политике заговорили о том, что отношение к WhatsApp может измениться из-за появления в нем новых функций.

Речь идет о каналах, похожих на те, что есть в Telegram. Очевидно, Meta* не собирается переставать конкурировать с детищем Павла Дурова, но, учитывая статус этой организации в России, появление СМИ в одном из ее проектов скорее всего повлечет за собой запрет мессенджера на территории России.

Напомним, что причиной для признания Meta* экстремистской стала политика компании по угрозам и оскорблениям в адрес российских военнослужащих.

*Организация признана экстремистской в России.