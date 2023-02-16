Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 11:01

WePlay намерена закрыть Academy League

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководство турнирного оператора WePlay внесет изменения в деятельность компании, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности первым шагом в качестве изменений станет закрытие серии турниров Academy League по CS:GO.

На данный момент было проведено шесть сезонов Academy League. Последний турнир прошел с 12 октября по 20 ноября 2022 года, победителем которого стала команда Young Ninjas, заработав за победу 45 тысяч долларов.

Напомним, что ранее WePlay потеряла права на освещение турниров BLAST по CS:GO на русском языке.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/weplay-namerena-zakryt-academy-league-228295/
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

HF может заменить мидера по ходу сезона DPC
Новости
RSS RSS
Все новости