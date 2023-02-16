WePlay намерена закрыть Academy League

Руководство турнирного оператора WePlay внесет изменения в деятельность компании, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности первым шагом в качестве изменений станет закрытие серии турниров Academy League по CS:GO.

На данный момент было проведено шесть сезонов Academy League. Последний турнир прошел с 12 октября по 20 ноября 2022 года, победителем которого стала команда Young Ninjas, заработав за победу 45 тысяч долларов.

Напомним, что ранее WePlay потеряла права на освещение турниров BLAST по CS:GO на русском языке.