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Сегодня, 21:21

Watch Dogs стала самой незаслуженно обруганной игрой в истории

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Watch Dogs.
Фото Ubisoft

Пользователи Reddit выбрали самую незаслуженно обруганную игру — ей стала Watch Dogs от Ubisoft.

Watch Dogs.
Фото Ubisoft

«Единственный минус игры — обман от разработчиков и несбывшиеся обещания. Если играть в Watch Dogs в отрыве от обещаний — это вполне неплохая игра с открытым миром, интересными возможностями и фишками», — комментарий пользователя Reddit.

«Этот мрачный и серьезный Чикаго — мое любимое изображение города в играх. Не знаю, сколько времени я провел в этом надземном метро, просто ехав на следующую миссию и наслаждаясь видами за окном», — комментарий пользователя Reddit.

Также игроки часто упоминали Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry 6, Battleborn и Assassin's Creed: Syndicate.

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