Warface оставит только российские сервера — шутер убрали из Steam и Epic Games Store

Онлайн-шутер Warface отключит свои сервера в Steam и Epic Games Store.

Warface. Фото My.Games

Мы понимаем, как важно сохранить аккаунт, персонажей и все, что накопилось в игре, поэтому предлагаем вам возможность перенести игровой прогресс из сервисов Steam и Epic Games Store в VK Play.

Аккаунт, на который будет перенесен прогресс, должен быть либо новым полностью, либо без персонажей. Его необходимо создать не на площадках Steam или EGS — используйте для этого VK Play Игровой центр. После переноса прогресса вы сможете продолжить играть, — написала Astrum Entertainment.

Warface. Фото My.Games

Для того, чтобы перенести весь свой прогресс, игрокам нужно авторизоваться через специальную страницу (нужно обязательно иметь страницу игрока в VK Play без персонажа) и дождаться переноса. После этого можно будет продолжить игру через VK Play. Сервера закроются в конце декабря.