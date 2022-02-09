W1sh- проходит тесты на позицию мидера в Alliance

Руководство киберспортивной организации Alliance ведет активную работу по формированию нового состава по Dota 2, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент в Alliance проходят тесты на позицию мидера. Одним из кандидатов на эту позицию является игрок Brame Ираклий W1sh- Перанидзе. Однако решение по 23-летнему грузинскому киберспортсмену еще не принято. Все будет известно по результатом тестов в ближайшее время.

Состав Alliance по Dota 2: Николай Nikobaby Николов, Адам Aramis Мороз.

Напомним, что Alliance по итогу первого сезона DPC заняла седьмое место (одна победа и шесть поражений) и вылетела во второй дивизион. Руководство команды приняло решение расстаться с тремя игроками. Команду покинули Симон Handsken Хааг, Ондрей Supream^ Старха и Родриго Lelis Лелис Сантос.