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Сегодня, 10:53

W1sh- проходит тесты на позицию мидера в Alliance

Роман Шишов
Корреспондент

Руководство киберспортивной организации Alliance ведет активную работу по формированию нового состава по Dota 2, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент в Alliance проходят тесты на позицию мидера. Одним из кандидатов на эту позицию является игрок Brame Ираклий W1sh- Перанидзе. Однако решение по 23-летнему грузинскому киберспортсмену еще не принято. Все будет известно по результатом тестов в ближайшее время.

Состав Alliance по Dota 2: Николай Nikobaby Николов, Адам Aramis Мороз.

Напомним, что Alliance по итогу первого сезона DPC заняла седьмое место (одна победа и шесть поражений) и вылетела во второй дивизион. Руководство команды приняло решение расстаться с тремя игроками. Команду покинули Симон Handsken Хааг, Ондрей Supream^ Старха и Родриго Lelis Лелис Сантос.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/w1sh-prokhodit-testy-na-pozitsiyu-midera-v-alliance-1194438/
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