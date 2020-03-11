Выставку E3 могут отменить из-за коронавируса
16:01
Видеоигровую выставку E3 могут отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Cybersport.ru
По сведениям журналистов, организатор мероприятия компания ESA объявит об отмене E3 11 марта. Издатель Devolver Digital посоветовал посетителям выставки отменить билеты на самолет и бронь отелей.
9 марта организаторы E3 заявили, что выставка пройдёт по расписанию даже несмотря на то, что в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/e3-mogut-otmenit-iz-za-koronavirusa
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020