Выставку E3 могут отменить из-за коронавируса

Видеоигровую выставку E3 могут отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Cybersport.ru

По сведениям журналистов, организатор мероприятия компания ESA объявит об отмене E3 11 марта. Издатель Devolver Digital посоветовал посетителям выставки отменить билеты на самолет и бронь отелей.

9 марта организаторы E3 заявили, что выставка пройдёт по расписанию даже несмотря на то, что в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса COVID-19.