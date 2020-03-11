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Выставку E3 могут отменить из-за коронавируса

16:01
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Видеоигровую выставку E3 могут отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Cybersport.ru

По сведениям журналистов, организатор мероприятия компания ESA объявит об отмене E3 11 марта. Издатель Devolver Digital посоветовал посетителям выставки отменить билеты на самолет и бронь отелей.

9 марта организаторы E3 заявили, что выставка пройдёт по расписанию даже несмотря на то, что в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/e3-mogut-otmenit-iz-za-koronavirusa

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