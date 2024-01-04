Высокооцененная игра про Стражей Галактики стала бесплатной в Epic Games Store

Слухи в очередной раз оказались правдивыми — новой бесплатной игрой в раздаче Epic Games Store стала Marvel's Guardians of the Galaxy.

Игровой блокбастер основан не столько на киношных «Стражах галактики», сколько на оригинальных комиксах — и время от времени его сравнивают с фильмами не в пользу последних.

Игру одинаково высоко оценили и критики и аудитория, что случается не так часто. Разумеется, пользователям из России придется воспользоваться VPN.