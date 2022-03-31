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Сегодня, 17:14

Вышло первое квартальное обновление Diablo 4

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Афиша игры Diablo 4.

Разработчики Diablo 4 выпустили первое ежеквартальное обновление, в котором показали пре-альфа версию игры.

В этом обновлении Blizzard уделяет большое внимание окружающей среде, а также подземельям. Разработчики обещают включить в игру пять «отдельных регионов» и свыше 150 подземелий.

Diablo IV — находящаяся в разработке компьютерная игра компании Blizzard Entertainment, продолжение игровой серии Diablo. Игра была анонсирована на BlizzCon 1 ноября 2019 года для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Источник: https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/23788294/diablo-iv-quarterly-update-march-2022
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