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Сегодня, 12:58

Вышла сокровищница к 10-летию Dota 2 — все 13 предметов можно получить в самой игре

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Relic Sword.
Фото Valve
Hidden Vector.
Фото Valve
Aghanim&amp;#039;s Roshan.
Фото Valve
Шейдеры.
Фото Valve
Комплект личности Mirana.
Фото Valve
Терзатель.
Фото Valve
Фразы Гейба Ньюэлла для чата.
Фото Valve
Dolfrat and Roshinante.
Фото Valve
The Alpine Stalker&amp;#039;s Set.
Фото Valve
Filmtail.
Фото Valve
Bindings of Deep Magma.
Фото Valve
Staff of Gun-Yu.
Фото Valve
Heaven-Piercing Pauldrons.
Фото Valve
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9 июля Dota 2 исполнилось ровно десять лет — и в честь этого события Valve выпустила сокровищницу из 13 предметов, объединенных темой ностальгии.

Курьер, отсылающий к бета-версии игры из 2011 года, вдохновленный аниме «Кровь дракона» облик для Мираны, шейдеры, имитирующие эффекты старого телевизора, — эти и другие предметы можно будет выиграть, побеждая в матчах с 18 августа по 7 сентября.

Hidden Vector.
Фото Valve
Aghanim's Roshan.
Фото Valve
Шейдеры.
Фото Valve
Комплект личности Mirana.
Фото Valve
Терзатель.
Фото Valve
Фразы Гейба Ньюэлла для чата.
Фото Valve
Dolfrat and Roshinante.
Фото Valve
The Alpine Stalker's Set.
Фото Valve
Filmtail.
Фото Valve
Bindings of Deep Magma.
Фото Valve
Staff of Gun-Yu.
Фото Valve
Heaven-Piercing Pauldrons.
Фото Valve

Для получения первого подарка достаточно победить в одной игре в обычном режиме, и в двух — в Turbo.

Источник: Портал Dota 2
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