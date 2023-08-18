Вышла сокровищница к 10-летию Dota 2 — все 13 предметов можно получить в самой игре

9 июля Dota 2 исполнилось ровно десять лет — и в честь этого события Valve выпустила сокровищницу из 13 предметов, объединенных темой ностальгии.

Курьер, отсылающий к бета-версии игры из 2011 года, вдохновленный аниме «Кровь дракона» облик для Мираны, шейдеры, имитирующие эффекты старого телевизора, — эти и другие предметы можно будет выиграть, побеждая в матчах с 18 августа по 7 сентября.

Hidden Vector. Фото Valve

Aghanim's Roshan. Фото Valve

Шейдеры. Фото Valve

Комплект личности Mirana. Фото Valve

Терзатель. Фото Valve

Фразы Гейба Ньюэлла для чата. Фото Valve

Dolfrat and Roshinante. Фото Valve

The Alpine Stalker's Set. Фото Valve

Filmtail. Фото Valve

Bindings of Deep Magma. Фото Valve

Staff of Gun-Yu. Фото Valve

Heaven-Piercing Pauldrons. Фото Valve

Для получения первого подарка достаточно победить в одной игре в обычном режиме, и в двух — в Turbo.