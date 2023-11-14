Вышла онлайн-игра про Вторую мировую — ее можно забрать в Steam бесплатно

Новый мультиплеерный шутер «Frontline 1942: Сражения Второй мировой войны» уже доступен в Steam абсолютно бесплатно. Авторы обещают разнообразные карты, тактические сражения и настоящую смесь жанров.

Впрочем, судя по отзывам, геймеры остались не особенно довольны, и понять их можно — на самом деле игра представляет собой порт версии с мобильных телефонов, и казуальные корни проекта трудно не заметить.