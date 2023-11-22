Вышла новая книга по «Ведьмаку», но в ней только кулинарные рецепты

По вселенной «Ведьмака» вышла поваренная книга, насчитывающая в себе сразу 80 рецептов с названием вроде «Каэр-морхенский жареный грибной салат». К счастью, особенно экзотичных для нашего скучного мира ингридиентов вроде крови утопцев или праха вампира в рецептах не присутствует, поэтому воспользоваться ими может любой желающий.

Предисловие написал сам пан Сапковский, которому для этого пришлось отвлечься от работы над очередной книгой про Геральта. Ее сюжет пока неизвестен, но зато известно, что выйдет она в течение 2024 года.