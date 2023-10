Вышла игра про Кинг-Конг — она настолько плоха, что геймеры требуют объявить ей бойкот

Lord of the Rings: Gollum оказалась одной из худших игр, потащив студию-разработчика Daedalic за собой на дно. Но, кажется, у нее появился серьезный конкурент. Skull Island: Rise of Kong напомнила всем о «Голлуме» еще при анонсе — уж больно уродливо выглядела игра, словно пришедшая к нам из 2010 года.

Сегодня она наконец вышла — и стало ясно, что к релизу ничего не изменилось. В твиттере разработчиков даже обвиняли в мошенничестве и призывали бойкотировать проект. Впрочем, вряд ли оно имело место — игрокам ведь никто не обещал, что их ждет хорошая игра, верно?

К настоящему моменту у многострадальной игры о Кинг-Конге нет ни одного обзора в Steam. Но если они появятся — вряд ли они будут положительными.