Вышла демоверсия INDIKA — российского хоррора о монахине

В Steam появилась демоверсия INDIKA — российского психологического хоррора, рассказывающего истории монахини, которая отправилась «в путь к самопознанию, выбрав себе в компаньоны дьявола».

Сеттинг игры — «альтернативная» Россия XIX века, а издателем выступает польская фирма 11 bit studios. Разработчики обещают «смесь трагикомедии, сошедшей со страниц Достоевского и Булгакова». В качестве даты релиза указан первый квартал текущего года.