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Вышел трейлер Warcraft Arclight Rumble

Читать «СЭ» в
Warcraft Arclight Rumble.

Вышел трейлер бесплатной мобильной стратегии в жанре экшн Warcraft Arclight Rumble, созданной для устройств Android и iOS. Она будет выпущена в конце этого года.

Согласно описанию в магазине Google Play и официальному веб-сайту, в Warcraft Arclight Rumble игроки будут сражаться коллекционными фигурками Warcraft Mini.

По словам Blizzard, мобильная игра Warcraft будет включать в себя «масштабную однопользовательскую кампанию» из 70 миссий и PvP-сражения лицом к лицу. На сайте игры обещано несколько режимов, в том числе Conquest, Dungeons, Raids и Co-Op.

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