Вышел трейлер кровавого русского файтинга KIBORG в тематике киберпанка

Российская студия Sobaka показала KIBORG — бит-ем-апа в стилистике киберпанка с элементами процедурной генерации.

Игроку придется играть за Василия — лидера группы повстанцев, которому предстоит бороться против самых опасных преступников вселенной.

KIBORG. Фото Sobaka Studio

«В КИБОРГЕ время безжалостно движется вперед. Каждая миссия, на которую вы отправитесь, стоит вам одного игрового дня независимо от ее результатов. Каждую неделю Сигму потрясает новый кризис. Выбирайте свой путь осторожно, балансируя возможные риски и награды. С каждым вашим решением, победой и поражением сюжет продолжает развиваться. Вы не погибаете, не видите экрана «Игра окончена» и не загружаете последнее сохранение — вы живете и идете вперед с грузом ошибок», — заявили в Sobaka Studio.

KIBORG. Фото Sobaka Studio

Дата выхода игры пока неизвестна, но уже сейчас любой желающий может попробовать демо-версию игры.