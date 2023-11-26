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Вышел трейлер игры о Золотой Орде на Unreal Engine 5 — ее делают в Узбекистане

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Doomers Entertainment

Узбекская студия Doomers Entertainment анонсировала масштабную ролевую игру про XIII век. В «Золотой Орде» игроку придется участвовать в интригах монгольских семейств, делать выбор между фракциями и сражаться от первого лица. Разработчики обещают карту размером 76 квадратных километров — практически в два раз больше, чем в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выглядит трейлер впечатляюще. Правда, он не демонстрирует геймплей — очевидно, что до релиза еще очень далеко.

Источник: Gamemag
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