Вышел трейлер игры о Золотой Орде на Unreal Engine 5 — ее делают в Узбекистане

Узбекская студия Doomers Entertainment анонсировала масштабную ролевую игру про XIII век. В «Золотой Орде» игроку придется участвовать в интригах монгольских семейств, делать выбор между фракциями и сражаться от первого лица. Разработчики обещают карту размером 76 квадратных километров — практически в два раз больше, чем в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выглядит трейлер впечатляюще. Правда, он не демонстрирует геймплей — очевидно, что до релиза еще очень далеко.