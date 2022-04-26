Вышел свежий патч для Steam Deck с PIN-кодом и оптимизацией

Компания Valve рассказала про ряд обновлений для своей портативной консоли Steam Deck, которые улучшают Steam, ОС Steam и саму прошивку Steam Deck.

Локализованные клавиатуры, переключение нескольких окон, обновленная страница достижений, которая упрощает навигацию и переключение между своей и глобальной статистикой, а также главное нововведение — возможность блокировать экран PIN-кодом.

Теперь можно настроить пин при пробуждении, загрузке, входе в систему и/или при переключении в режим рабочего стола.

Обновления SteamOS в основном связаны с оптимизацией батареи устройства, совместимостью с док-станциями, а также производительностью.

Подробно про портативную консоль рассказывали в статье.