Вышел софт, помогающий целиться в шутер-играх, — его пока не забанили

Ютубер с канала jackfrags нашел софт, запускающий авто-прицел в пк-версии Call of Duty: Modern Warfare.

Программа обходит все анти-чит системы и позволяет запустить помощника в прицеливании, который доступен только на консолях.

Многие геймеры, использовавшие софт, заявляют, что он помог им увеличить количество фрагов с 5-10 до 20-25 убийств за матч.

Пока что программа доступна и ее использование ничем не карается, но не исключено, что проблему исправят в ближайшее время.