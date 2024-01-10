Вышел софт, помогающий целиться в шутер-играх, — его пока не забанили
Ютубер с канала jackfrags нашел софт, запускающий авто-прицел в пк-версии Call of Duty: Modern Warfare.
Программа обходит все анти-чит системы и позволяет запустить помощника в прицеливании, который доступен только на консолях.
Многие геймеры, использовавшие софт, заявляют, что он помог им увеличить количество фрагов с 5-10 до 20-25 убийств за матч.
Пока что программа доступна и ее использование ничем не карается, но не исключено, что проблему исправят в ближайшее время.
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