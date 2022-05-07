Вышел первый дневник разработчиков Deliver Us Mars

Дневник разработчиков игры Deliver Us The Moon раскрывает некоторые детали повествования нового проекта.

Спустя 10 лет после событий Deliver Us The Moon Земля все еще сильно страдает от экстремальных климатических изменений и находится в состоянии упадка, но появилась новая надежда оживить планету, и ее можно найти на Марсе.

Цель этой новой миссии — вернуть колонизационные корабли, известные как ARK, которые были отправлены нашему пыльному красному соседу секретной компанией, известной как Outward. По пути игрок сможет узнать, что случилось с пропавшей колонией Outward.