Вышел первый большой патч для Atomic Heart

Студия Mundfish выпустила масштабное обновление 1.003.500 для ретрофутуристического экшена Atomic Heart.

Апдейт улучшает работу игры на ультрашироких дисплеях. Авторы также убрали ошибку, из-за которой игра изначально запускалась в английской озвучке, а также удалили баг, из-за которого терялся прогресс достижений после перезапуска.

Кроме того, разработчики исправили проблему с достижениями «Атомное сердце» и «Сканер». Еще они усовершенствовали интерфейс хранилища «Элеонора» на дисплеях в соотношениях 16:10 и 21:9, а также убрали зависания шкафа во время получения предметов. Более подробная информация о патче доступна по ссылке.

В следующих патчах авторы обещают реализовать настройку пользовательского интерфейса и размера субтитров, добавить поддержку Steam Deck, а также дать возможность переназначать кнопки на геймпаде.