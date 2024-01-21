Вышел глобальный мод для S.T.A.L.K.E.R. — его делали годами

После долгих лет ожидания наконец-то вышла открытая бета-версия Oblivion Lost Remake 3.0 — разрабатывающегося с 2014 года мода, стремящегося в точности воссоздать «тот самый Сталкер» на основе дорелизных билдов «Теней Чернобыля».

Восстановлены не только отдельные квесты и монстры, но и старый сюжет. Графика также стремится соответствовать оригиналу из нулевых, что стоит учитывать. Скачать модификацию можно в официальной группе Вконтакте.