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Вышел глобальный мод для S.T.A.L.K.E.R. — его делали годами

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC/OLR

После долгих лет ожидания наконец-то вышла открытая бета-версия Oblivion Lost Remake 3.0 разрабатывающегося с 2014 года мода, стремящегося в точности воссоздать «тот самый Сталкер» на основе дорелизных билдов «Теней Чернобыля».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of&nbsp;Chernobyl Update. Новые скриншоты модификации к S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля поразили геймеров — игру не узнать

Восстановлены не только отдельные квесты и монстры, но и старый сюжет. Графика также стремится соответствовать оригиналу из нулевых, что стоит учитывать. Скачать модификацию можно в официальной группе Вконтакте.

Источник: Oblivion Lost Remake
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