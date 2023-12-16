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Сегодня, 19:14

Вышел геймплей Resident Evil 4 на iOS и macOS — графика выглядит впечатляюще

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Capcom

Издательство Capcom показало, как ремейк Resident Evil 4 выглядит на устройствах Apple — и, надо сказать, выглядит он совсем неплохо. Графика впечатляет, особенно когда речь идет об iPhone, но преимуществ хватает и без нее.

Например, игру достаточно купить один раз и потом использовать на iPhone, iPad или Mac, в том числе загружая общие сохранения; управлять можно как настоящим геймпадом, так и настраиваемым виртуальным.

Источник: YouTube
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