Вслед за Atomic Heart персонаж-бабушка появится и в Genshin Impact

Колкая на язык старушка запомнилась многим игравшим в Atomic Heart, а теперь похожий персонаж появится и в Genshin Impact. Правда, вряд ли пожилая мадам Пин, до этого исполнявшая роль NPC, будет материться.

Некоторые игроки предполагают, что для играбельной мадам Пин могут дать более юный облик, но многие надеются, что это будет не так. В конце концов красивых девушек в Genshin Impact и без того хватает, а вот боевых бабуль еще не было.