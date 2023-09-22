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Вслед за Atomic Heart персонаж-бабушка появится и в Genshin Impact

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Мадам Пин (справа).
Фото miHoYo

Колкая на язык старушка запомнилась многим игравшим в Atomic Heart, а теперь похожий персонаж появится и в Genshin Impact. Правда, вряд ли пожилая мадам Пин, до этого исполнявшая роль NPC, будет материться.

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Некоторые игроки предполагают, что для играбельной мадам Пин могут дать более юный облик, но многие надеются, что это будет не так. В конце концов красивых девушек в Genshin Impact и без того хватает, а вот боевых бабуль еще не было.

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