Все подтвержденные герои в Mortal Kombat 1 — осталось раскрыть еще 8 персонажей

Пользователи Reddit поделились таблицей, на которой можно увидеть сколько персонажей уже было анонсировано, а сколько еще остаются в тени.

Ранее сценарист студии NetherRealm рассказал, что в изначальном игровом ростере будет 24 бойца.

В таблице также указаны камео-персонажи, которые появляются в игре, как боевые помощники-игрока. Можно ли будет играть за них полноценно — неизвестно.

Благодаря удобному списку можно заметить, что впервые за долгое время в серии встретятся все любимые игроками войны-ниндзя.

Mortal Kombat 1 выйдет 14 сентября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.