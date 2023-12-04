VR-тренажер позволит игрокам превратиться в леопарда

В продаже появились необычные тренажеры от ICAROS. Круглая площадка позволяет встать на нее на четвереньки. Зачем? Чтобы поиграть в леопарда!

Тренажер соединен с устройством виртуальной реальности. Пока игрок дергается на тренажере, сжигая калории, он действительно ощущает себя бегающим по саванне леопардом, за приключениями которого можно даже следить на экране.

Правда, стоить это все будет недешево — отдать за ICAROS Cloud придется больше 1 тысячи евро.