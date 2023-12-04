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Сегодня, 19:10

VR-тренажер позволит игрокам превратиться в леопарда

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото ICAROS

В продаже появились необычные тренажеры от ICAROS. Круглая площадка позволяет встать на нее на четвереньки. Зачем? Чтобы поиграть в леопарда!

Тренажер соединен с устройством виртуальной реальности. Пока игрок дергается на тренажере, сжигая калории, он действительно ощущает себя бегающим по саванне леопардом, за приключениями которого можно даже следить на экране.

Марио. «Марио» запустили в виртуальной реальности — выглядит впечатляюще

Правда, стоить это все будет недешево — отдать за ICAROS Cloud придется больше 1 тысячи евро.

Источник: TG-канал
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