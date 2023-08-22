Впервые показали геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3 — русские в центре сюжета

На Gamescom 2023 показали первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3. В миссии из сюжетной кампании отряд спецназа незаметно проникает на территорию тюрьмы, которая охраняется русскоговорящими солдатами.

Несмотря на скрытный характер задания, не обходится без взрывов и перестрелок в фирменном стиле серии. Все завершается проникновением в камеры, где содержится некто очень важный — возможно, Владимир Макаров.