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Сегодня, 22:09

Впервые показали геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3 — русские в центре сюжета

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Call of Duty: Modern Warfare 2.
Фото Sledgehammer Games

На Gamescom 2023 показали первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3. В миссии из сюжетной кампании отряд спецназа незаметно проникает на территорию тюрьмы, которая охраняется русскоговорящими солдатами.

Несмотря на скрытный характер задания, не обходится без взрывов и перестрелок в фирменном стиле серии. Все завершается проникновением в камеры, где содержится некто очень важный — возможно, Владимир Макаров.

Источник: YouTube
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