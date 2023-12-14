Возможный финал GTA 6 создали на Unreal Engine 5 — игроков может ждать сложный выбор

Ютубер TeaserPlay поделился концептом возможного финала GTA 6.

По мнению парня, в финале игры геймеров может ждать тяжелый моральный выбор, в котором придется убить одного из главных героев.

«Я думаю, что GTA 6 закончится подобным трудным выбором. Я попытался передать эту идею при помощи Unreal Engine 5», — рассказал блогер.

Игроки высоко оценили ролик и рассказали, что теперь еще больше ждут выхода GTA 6, чтобы узнать, чем же закончится новая часть легендарной серии.