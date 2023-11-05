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Вместо ПК-версии Bloodborne получит экранизацию

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото From Software

Фанаты Bloodborne уже который год ждут портирования игры на ПК — и, видимо, уже не дождутся. Зато в будущем по ней снимут фильм! Как сообщает известный инсайдер Даниэль Рихтман, за сценарий будет отвечать Даррен Лемке, работавший над «Шазамом» и сериалом по «Колесу времени».

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Спродюссирует картину Лоренцо ди Бонавентура, до этого занимавшийся «Трансформерами» и приложивший руку к экранизации DOOM 2005 года. Разумеется, даже примерной даты выхода фильма сейчас нет.

Источник: Comicbook
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