Вместе с рептилией в Mortal Kombat 1 появятся еще 5 новых персонажей — среди них есть Сайракс

В новом трейлере, кроме Рептилии, разработчики показали еще 5 новых персонажей, которые раньше появлялись в серии Mortal Kombat.

Одним из таких стала Ашра — демон-убийца из преисподней. Девушка уже успела появиться в предыдущих играх серии. Первый раз ее можно было встретить в Mortal Kombat: Deception 2004 года.

Ее оппонентом стал Хавик — персонаж, который также вернулся из Mortal Kombat: Deception.

Неожиданным стало появление Страйкера и Сайракса — двух классических персонажей серии Mortal Kombat. Правда, не совсем понятно, будут ли он полноценно играбельными — в трейлере они появились, как помощники игрока.

Последним анонсированным персонажем стала Сарина. Демоница будет выступать в качестве камео-бойца. Всего же было представлено 6 новых персонажей — Рептилия, Ашра, Хавик, Страйкер, Сайракс и Сарина.

Помимо этого, разработчики также показали несколько красивых локаций, на которых предстоит сражаться. Одной из них стал живой лес — культовая локация из предыдущих частей, заполненная говорящими деревьями.

Второй картой стал оживленный порт, на заднем плане которого можно заметить фейерверки и китайские фонарики, улетающие вверх.