Владельцы карт AMD массово получают бан в Counter-Strike 2 — как этого избежать

Valve предупредила игроков с видеокартами от AMD о внезапных банах, а также рассказала, как их избежать.

Блокировка происходит из-за ложного срабатывания анти-чит системы от Valve, которая реагирует на включение в настройках видеокарты функции «Anti-Lag».

Таким образом уже был забанен Twitch-стример Neon. В CS2 стоимость его инвентаря оценивают в 100 тысяч долларов.

Valve пообещала откатить блокировки после выпуска патчей для видеокарты.