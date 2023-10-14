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Сегодня, 14:57

Владельцы карт AMD массово получают бан в Counter-Strike 2 — как этого избежать

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve предупредила игроков с видеокартами от AMD о внезапных банах, а также рассказала, как их избежать.

Блокировка происходит из-за ложного срабатывания анти-чит системы от Valve, которая реагирует на включение в настройках видеокарты функции «Anti-Lag».

Таким образом уже был забанен Twitch-стример Neon. В CS2 стоимость его инвентаря оценивают в 100 тысяч долларов.

Valve пообещала откатить блокировки после выпуска патчей для видеокарты.

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