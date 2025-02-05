Техно
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 17:10

VK включит монетизацию для блогеров — подойдут не все

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

ВКонтакте запускает собственную программу монетизации для блогеров. Подать заявку могут владельцы сообществ с количеством от 1000 до 100 000 подписчиков.

Пользователь интернета. Популярнее, чем YouTube: аудитория «ВКонтакте» выросла после замедления сервиса

Есть и другие условия — группа должна быть посвящена определенной теме или личному бренду, в ней должно появляться не менее 12 постов и 2 видео в месяц (контент должен быть оригинальным), а ее владелец не должен зарабатывать на других сервисах VK более ста тысяч рублей в месяц. Если все это соблюдено, то подавший заявку блогер сможет получать 30 тысяч рублей каждый месяц в течении года.

Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Россия снова без чемпионата мира
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Электроника в России станет еще дороже, но дело не в санкциях

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости