Virtus.pro выиграла квалификацию на DOTA Summit 11

Virtus.pro победила jfshfh178 в финале региональных отборочных на DOTA Summit 11. Коллектив закончил встречу со счетом 2:0 и заработал слот на первом майноре сезона.

Второй финалист определится в решающем матче нижней сетки, где jfshfh178 сыграет с победителем в паре HellRaisers — Old But Gold.

Отборочные на первый майнор сезона DPC 2019/2020 для СНГ проходят с 9 по 10 октября. Два лучших коллектива получат путевки в основную стадию чемпионата, которая пройдет с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе. Команды разыграют 300 тысяч долларов и 660 очков DPC.