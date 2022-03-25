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25 марта, 22:25

Virtus.prо сообщили об уходе VP.Prodigy из League of Legends: Wild Rift

Пьеретта АРКАН
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На официальном сайте клуба появилась информация о том, что компания Riot Games, издатель игры League of Legends: Wild Rift заявила о прекращении сотрудничества с Virtus.pro, запретив игрокам выступать даже под нейтральным тегом во время действия их контрактов с клубом.

«В связи с этим нами было принято решение расторгнуть контракты с игроками, чтобы не разрушить их карьеры из-за политики Riot Games. Самим парням мы желаем удачи и надеемся, что в дальнейшем единственной их преградой на пути к успеху будет лишь здоровая спортивная конкуренция. «- говорится в сообщении.

По словам VP, разработчики из Riot Games свою позицию связывают с санкциями со стороны США и ЕС.

Источник: https://virtus.pro/articles/vpprodigy-uxodit-iz-lol-wild-rift
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