Virtus.prо сообщили об уходе VP.Prodigy из League of Legends: Wild Rift

На официальном сайте клуба появилась информация о том, что компания Riot Games, издатель игры League of Legends: Wild Rift заявила о прекращении сотрудничества с Virtus.pro, запретив игрокам выступать даже под нейтральным тегом во время действия их контрактов с клубом.

«В связи с этим нами было принято решение расторгнуть контракты с игроками, чтобы не разрушить их карьеры из-за политики Riot Games. Самим парням мы желаем удачи и надеемся, что в дальнейшем единственной их преградой на пути к успеху будет лишь здоровая спортивная конкуренция. «- говорится в сообщении.

По словам VP, разработчики из Riot Games свою позицию связывают с санкциями со стороны США и ЕС.