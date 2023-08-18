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Сегодня, 13:19

Винтовки перестали простреливать игроков в Counter-Strike 2 — игроки надеются, что это баг

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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Свежий патч для Counter-Strike 2 принес игрокам не самый приятный сюрприз. Оказалось, что теперь AWP и M4A1 не могут простреливать персонажей насквозь. Если все так и останется, то двойные убийства навсегда уйдут в прошлое.

Впрочем, аудитория надеется, что речь идет всего лишь о баге — такое радикальное изменение не могли не упомянуть в патч-ноутах, да и недавние настройки физики прострелов плохо соотносятся с переработкой баллистики совсем в другом ключе.

Источник: Reddit
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