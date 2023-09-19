Видеокарта GeForce RTX 5090 будет быстрее RTX 4090 почти в 2 раза

Первые слухи о новом поколении видеокарт от NVIDIA выглядят весьма амбициозно. Если верить инсайдерам, то флагманская RTX 5090 получит аж до 32 гигабайтов видеопамяти GDDR7.

Пропускная способность, частота, количество ядер и вычислительных блоков — все эти показатели должны будут вырасти на внушительные 50-70%.

Предполагаемые характеристики видеокарты.

Впрочем, ждать это чудовище слишком скоро не стоит — новые видеокарты не появятся в продаже до 2025 года. И не получается забыть о других важных вопросах — например, цене или производительности младших, более доступных основному кругу геймеров моделей.