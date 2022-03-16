Видеоигры и консоли дороже 750 евро попали под санкции

Евросоюз опубликовал новый санкционный список, в который попали видеоигры и консоли дороже 750 евро.

Стоит отметить, что рекомендованная цена Sony Playstation 5, Xbox и Nintendo не превышает 500 евро.

Однако у некоторых официальных ритейлеров наблюдается повышение цен на консоли. PS5 и Xbox Series X теперь стоят 79 999 рублей.

Возможно, санкции коснутся каких-то особенных систем или единичных экземпляров, но глобально такое ограничение, скорее всего, не будет заметно большинству пользователей.