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Сегодня, 12:10

Видеоигры и консоли дороже 750 евро попали под санкции

Читать «СЭ» в
Консоли попали в санкционный список.

Евросоюз опубликовал новый санкционный список, в который попали видеоигры и консоли дороже 750 евро.

Стоит отметить, что рекомендованная цена Sony Playstation 5, Xbox и Nintendo не превышает 500 евро.

Однако у некоторых официальных ритейлеров наблюдается повышение цен на консоли. PS5 и Xbox Series X теперь стоят 79 999 рублей.

Возможно, санкции коснутся каких-то особенных систем или единичных экземпляров, но глобально такое ограничение, скорее всего, не будет заметно большинству пользователей.

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