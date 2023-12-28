Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:35

Видеоигры для детей со встроенными покупками не будут маркировать — Минцифры отклонило предложение

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото https://vk.com/leonid__slutsky

Не так давно лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать видеоигры для детей — в том случае, если в них присутствуют лутбоксы или другие внутриигровые покупки. Депутат мотивировал это заботой о семейном благополучии, подчеркивая, что дети не должны тайком делать покупки на десятки и сотни тысяч рублей, которые затем бьют по финансам семьи.

Call of&nbsp;Duty: World at&nbsp;War. В Госдуме РФ предложили запретить играть за немцев в видеоиграх

Сейчас же стало известно, что Минцифры РФ отвергло предложение депутата. В министерстве указали, что согласно российскому законодательству игры и так обладают возрастной маркировкой. Минэкономразвития РФ уже работает над собственными законопректом, затрагивающим и маркировку видеоигр.

Источник: Известия
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейросеть изобразила ПК с самой мощной вентиляцией в мире

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости