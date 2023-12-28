Видеоигры для детей со встроенными покупками не будут маркировать — Минцифры отклонило предложение

Не так давно лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил маркировать видеоигры для детей — в том случае, если в них присутствуют лутбоксы или другие внутриигровые покупки. Депутат мотивировал это заботой о семейном благополучии, подчеркивая, что дети не должны тайком делать покупки на десятки и сотни тысяч рублей, которые затем бьют по финансам семьи.

Сейчас же стало известно, что Минцифры РФ отвергло предложение депутата. В министерстве указали, что согласно российскому законодательству игры и так обладают возрастной маркировкой. Минэкономразвития РФ уже работает над собственными законопректом, затрагивающим и маркировку видеоигр.