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Видеоигра «Монополия» станет бесплатной до 27 апреля

19:08
Monopoly Plus.
Monopoly Plus.

Французская компания Ubisoft в сотрудничестве с Hasbro открыли неделю бесплатного доступа к игре Monopoly Plus.

Бесплатный доступ будет действовать до 27 апреля.

«Монополия» в цифровом формате позволяет насладиться известной и полюбившейся многим настольной игрой на трех уникальных анимированных 3D-полях. По мере прогресса и инвестирования в районы с индивидуальным красочным оформлением игроки могут наблюдать, как города живут, развиваются и процветают в реальном времени. В начале каждой партии можно выбрать один из шести официальных вариантов", — написано в пресс-релизе.

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