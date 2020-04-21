Видеоигра «Монополия» станет бесплатной до 27 апреля

Французская компания Ubisoft в сотрудничестве с Hasbro открыли неделю бесплатного доступа к игре Monopoly Plus.

Бесплатный доступ будет действовать до 27 апреля.

«Монополия» в цифровом формате позволяет насладиться известной и полюбившейся многим настольной игрой на трех уникальных анимированных 3D-полях. По мере прогресса и инвестирования в районы с индивидуальным красочным оформлением игроки могут наблюдать, как города живут, развиваются и процветают в реальном времени. В начале каждой партии можно выбрать один из шести официальных вариантов", — написано в пресс-релизе.