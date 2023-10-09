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Сегодня, 15:15

«Ведьмак» не прошел проверку на реализм

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Ведьмак 3.
Фото CD Projekt Red

YouTube-блогер Найтмэр решил выяснить, получится ли выхватывать меч из-за спины так, как это делал Геральт в «Ведьмаке 3». Результат оказался разочаровывающим — сделать это одним движением невозможно.

И дело не в длине рук или точном положении ножен — чтобы этот трюк получился, мечник должен быть выше 230 см, чего о Геральте явно не скажешь. А вот описанный в книгах Сапковского ведьмачий клинок относительно небольших размеров удалось достать из-за спины без проблем.

Источник: YouTube
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