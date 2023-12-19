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Сегодня, 19:55

Valve вновь сломала Counter-Strike 2 — что студия натворила на этот раз

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Разработчики Counter-Strike 2 продолжают экспериментировать с игрой и добавлять ей новые ошибки.

В очередном обновлении в игру (ненамеренно) добавили сёрфинг — возможность скользить по стенам при прыжке на них.

Раньше подобные трюки были возможны только на специальных серверах, однако сейчас их может сделать каждый даже на лицензионном сервере.

Будет ли Valve чинить подобную функцию или все это произошло по их плану — пока неизвестно.

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