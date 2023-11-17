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Сегодня, 15:25

Valve разочаровала игроков — раздачу Half-Life закончили раньше, чем обещали

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Совсем недавно геймеров порадовали бесплатной раздачей первой части Half-Life в Steam. Однако внезапно аттракцион невиданной щедрости прервался, хотя акция должна была продолжаться до 20 ноября.

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Официальных разъяснений пока не последовало, но многие предполагают, что игра снова станет бесплатной 19 ноября — именно в этот день и вышла Half-Life 1. Если это так, то акция началась раньше запланированного просто по ошибке.

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