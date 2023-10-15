Valve продолжает превращать Counter-Strike 2 в танцевальный симулятор — теперь они добавили чечетку

Valve, сами того не зная, добавили еще один танец в Counter-Strike 2. В этот раз им стала чечетка.



Чтобы выполнить движение, игроку нужно упереться головой в потолок и прыгать, нажав кнопку приседа.

Это не первый танец-баг, который обнаружили игроки. Самым первым стал тверк. Valve сначала удалила его, как ошибку анимации, но после массового занижения оценок CS2 в Steam, вернула для игроков.