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Сегодня, 17:55

Valve продолжает превращать Counter-Strike 2 в танцевальный симулятор — теперь они добавили чечетку

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve, сами того не зная, добавили еще один танец в Counter-Strike 2. В этот раз им стала чечетка.


Чтобы выполнить движение, игроку нужно упереться головой в потолок и прыгать, нажав кнопку приседа.
Это не первый танец-баг, который обнаружили игроки. Самым первым стал тверк. Valve сначала удалила его, как ошибку анимации, но после массового занижения оценок CS2 в Steam, вернула для игроков.

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