Valve перенесла DPC-лигу в Восточной Европе на неопределенный срок

В заявлении на официальном сайте Dota2, компания Valve сообщила о переносе DPC-лиги в Восточной Европе на неопределенный срок.

В свою очередь, турнирный оператор Epic Esports Events отказались от освещения данного мероприятия, кто выступит в роли замены — пока не сообщается.

Это не первый киберспортивный турнир среди команд из России и стран ближнего зарубежья. Ранее, 28 февраля, Valve также перенесла старт весеннего сезона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Восточной Европы на неопределенный срок.

«Мы искренне надеемся, что сможем вернуться к международной публике, и прежде всего желаем безопасности нашим друзьям в затронутых регионах», — говорится в сообщении.

Планировалось проведение квалификаций команд с 5 по 6 марта, первый матч должен был стартовать уже 14 марта.