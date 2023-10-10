Valve опубликовала список русскоязычных комментаторов The International 2023

The International 2023 ближе с каждым днем и, в честь этого, Valve опубликовала списки комментаторов крупнейшего турнира по Доте. В русской студии освещать игры будут 27 человек:

Dota 2. Фото Valve

У игроков также есть возможность поддержать любимого комментатора. Для это нужно купить один из его наборов — половину денег от продаж получит работник студии. Игроку же достанется именная наклейка, автограф и фраза комментатора.