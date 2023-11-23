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Сегодня, 20:25

Valve начнет активную борьбу с читерами в Counter-Strike 2 — в игре появится анти-чит на основе нейросети

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Зарубежный журналист Ричард Льюис поделился интересной информацией о новой анти-чит системе в Counter-Strike 2.

Если верить словам Льюиса, Valve сейчас во всю тестирует технологии новой анти-чит системы, основанной на работе нейросети. Он также отметил, что ИИ Valve станет самой передовой и революционной системой защиты от мошенников.

В Valve пока никак не прокомментировали заявление, однако ранее Гейб Ньюэлл рассказал, что разработка подобной нейросети — дело несложное, но все это потребует довольно кропотливой настройки и тестирования.

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