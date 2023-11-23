Valve начнет активную борьбу с читерами в Counter-Strike 2 — в игре появится анти-чит на основе нейросети

Зарубежный журналист Ричард Льюис поделился интересной информацией о новой анти-чит системе в Counter-Strike 2.

Если верить словам Льюиса, Valve сейчас во всю тестирует технологии новой анти-чит системы, основанной на работе нейросети. Он также отметил, что ИИ Valve станет самой передовой и революционной системой защиты от мошенников.

В Valve пока никак не прокомментировали заявление, однако ранее Гейб Ньюэлл рассказал, что разработка подобной нейросети — дело несложное, но все это потребует довольно кропотливой настройки и тестирования.